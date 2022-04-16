Магазины интимной культуры «Основной инстинкт», «Взрослый мир», «1000 и одна НОЧЬ ЛЮБВИ» в народе называют также магазинами укрепления здоровья и семьи. Потому что уже 20 лет они неустанно трудятся на благо российских граждан. И их в полной мере можно назвать объектами высокой социальной значимости!

Многие клиенты называют их также магазинами «СЧАСТЬЯ»! За их огромный вклад в дело просвещения населения в области интимной сферы, профилактике заболеваний репродуктивной функции человека и увеличения рождаемости, укреплении супружеских взаимоотношений, качество жизни населения и здоровья нации в целом!

Потому что в результате их плодотворной деятельности у людей улучшается их интимная, личная и семейная жизнь. Повышается их самооценка. Что весьма положительно влияет на их трудовую деятельность! Все это способствует повышению качества жизни людей в целом! И люди становятся здоровее, успешнее и, конечно же, счастливее! Поэтому консультантов этих магазинов часто называют ПРОДАВЦАМИ СЧАСТЬЯ! Как и они сами про себя говорят: СВЕТ И РАДОСТЬ МЫ ПРИНОСИМ ЛЮДЯМ!

Магазины интимной культуры являются объектами высокой социальной значимости еще и потому, что мочеполовая и репродуктивная системы являются одними из основополагающих в организме человека. И эти органы, как и весь организм в целом, имеют свойства болеть. А если болеет часть организма, то и весь организм нельзя назвать здоровыми. Магазины интимной культуры как раз занимаются тем, что сохраняют самое сокровенное, что есть у человека-здоровье. Вся их деятельность направлена на профилактику поддержание здоровья интимной сферы человека. Этой миссии служит целый штат грамотных продавцов-консультантов.

Таким образом магазины укрепления здоровья и семьи «Основной инстинкт», «Взрослый мир», «1000 и одна НОЧЬ ЛЮБВИ» несут людям знания, здоровье и гармонию! И уже не только в Иркутске, но и в других городах Иркутской области: в Ангарске, Шелехове, Нижнеудинске. В этом их главная задача!



